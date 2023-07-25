Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Battalgazi Mahallesi İlker Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada tüfekle yaralanan B.E, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # kayseri # silahlı kavga
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