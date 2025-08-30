Kayseri’de şok olay: Su içmek için girdiği işyerinde tabancayla vuruldu!

Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi 6127. sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre komşu işyerine damacanadan su içmek için gelen M.E.Ş. (24) ile işyerinde bulunan T.T. (53) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada T.T., yanında bulunan tabanca ile M.E.Ş.’ye ateş etti.

Silah seslerinin ardından çevrede panik yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan M.E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KAÇTI, YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay sonrası tabancayla ateş eden T.T. kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.