Kayseri’de şok olay: Su içmek için girdiği işyerinde tabancayla vuruldu!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Su içmek için komşu işyerine giren 24 yaşındaki genç, işyeri sahibi ile tartışmasının ardından tabancayla vurularak yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayseri’de şok olay: Su içmek için girdiği işyerinde tabancayla vuruldu!
Yayınlanma:

Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi 6127. sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre komşu işyerine damacanadan su içmek için gelen M.E.Ş. (24) ile işyerinde bulunan T.T. (53) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada T.T., yanında bulunan tabanca ile M.E.Ş.’ye ateş etti.

Silah seslerinin ardından çevrede panik yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan M.E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KAÇTI, YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay sonrası tabancayla ateş eden T.T. kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ülkeyi sarsan suikast! Eski parlamento başkanı şehrin ortasında öldürüldüÜlkeyi sarsan suikast! Eski parlamento başkanı şehrin ortasında öldürüldüDünya
Çorlu’da dehşet! Yol ortasında oturan adam metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdiÇorlu’da dehşet! Yol ortasında oturan adam metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayseri
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Banka hesaplarından 14 milyon TL çalan 27 kişi tutuklandı
Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu
CHP’de İmamoğlu-Yavaş çatışması gün yüzüne çıktı!
Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Bayramı kutlaması
Atatürk'ün bu görüntüsü ilk defa paylaşıld
Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
''Türkiye’nin halkımıza verdiği desteği takdir ediyoruz''
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor!
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar
Kazançlar dudak uçuklatıyor! Kazançlar dudak uçuklatıyor!
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen fikstür! Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen fikstür!