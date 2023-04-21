Kayseri'de traktör pulluğuna takılan küpe paha biçilemiyor

Kayseri'de tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen, yaklaşık 1 metre boyunda küp takıldı.

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Kayseri'de traktör pulluğuna takılan küpe paha biçilemiyor - Resim: 1 1 3

Tomarza ilçesi İncili Mahallesi'nde tarlasını süren Cengiz Uzun, pulluğuna bir parça takıldığını fark edince traktörü durdurup kürekle kazmaya başladı.

Kayseri'de traktör pulluğuna takılan küpe paha biçilemiyor - Resim: 2 2 3

Uzun, parçanın bütün halinde bir küp olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi.

Kayseri'de traktör pulluğuna takılan küpe paha biçilemiyor - Resim: 3 3 3

Jandarma gözetiminde, uzman ekiplerce çıkarılan ve 5 ya da 6. yüzyıla ait tahıl küpü (pitos) olduğu değerlendirilen eser, Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:aa.com.tr