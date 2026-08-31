Kayseri'de tramvayda dehşet anları! Silahla vurulan şahıs kanlar içinde vagona bindi

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü.

YOLCULAR TUNA DURAĞINDA 112'YE HABER VERDİ

Olay, İldem - Organize Sanayi seferini yapan tramvay hattında meydana geldi:

Kanlar İçinde Bindi: Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulan H.E.A., yaralı halde durağa gelerek tramvaya bindi.

Yolcular Şoke Oldu: Şahsın üzerindeki kanları ve kurşun yarasını gören tramvaydaki yolcular, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Tuna Durağında Müdahale: İhbar üzerine tramvayın yanaştığı Tuna durağında polis ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Sağlık görevlilerinin vagon içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, H.E.A.'yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı tahkikat başlattı.