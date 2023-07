Kayseri’de uyuşturucuyla mücadele’de yeni proje! Kayseri Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

Göreve geldiğinde Kayseri’ye uyuşturucunun kökünü kazıyacağına; gençleri uyuşturucu tacirlerine kurban etmeyeceğine söz veren Vali Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede çok büyük bir projeye imza atıyor.

Uyuşturucuyla mücadelede kentin tüm dinamiklerini harekete geçiren Vali Çiçek, başta Yeşilay olmak üzere yerel yönetimler ve Kayserili hayırseverlerin desteğiyle İç Anadolu’nun en büyük Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kayseri’de faaliyete geçeceğini aktarmıştı.

200 dönüm gibi oldukça geniş bir alanda konuşlanacak olan Merkez’in inşa sürecine sayılı günler kaldı.

İncesu ilçesinde daha önceden Spor Lisesi olarak kullanılan alan üzerinde yaptırılacak olan Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin işletmesi Yeşilay’a ait olacak. Bir işi yapmak kadar sürdürebilmenin de çok büyük önem taşıdığına dikkati çeken Vali Çiçek, bağımlılıkla mücadelede en büyük destekçilerinin aileler ve toplum olduğunu ifade etti. Çiçek, “Jandarmamızın ve emniyetimizin yapmış olduğu operasyonların yanı sıra ailelerin ve toplumun her kesiminin uyuşturucuyla mücadelede bizlere yardımcı olması önemlidir. Çünkü bu mücadele sadece polisiye tedbirlerle başarıya ulaşamaz. Halkın, gençlerin ve ailelerin bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması çok çok önemli. Ancak, yine de bu batağa düşmüş gençlerimize de sahip çıkmak, onları bu bataktan kurtarmak zorundayız. Aynı zamanda, her bir bağımlı başkalarının da bağımlı olmasına yol açmakta. Ama daha önemlisi her bir gencimizi geri kazanmamız gerekli.

O nedenle bu merkezi çok önemsiyoruz. Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi, sadece kayseri için değil tüm bölge için çok değerli; tüm bölgeye hizmet edecek. İçerisinde kamp alanı, sera gibi ek donatılarla gençlerimizi altı aylık rehabilitasyon programlarıyla iyileştireceğiz, tedavi edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

İnşaat sürecinin çok yakında başlayacağı Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan Yeşilay’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Memduh Büyükkılıç’a, Kayserili hayırseverlere ve tüm Kayseri’ye teşekkür etti.