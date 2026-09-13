Kayseri'de vicdanları sızlatan hırsızlık! Çekirdek satan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin parası çalındı!

"AĞABEYLER, ABLALAR LÜTFEN GERİ GETİRİN"

Eşyalarının kendisine geri getirilmesini isteyen Yunus Emre Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik, sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane ağabey gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Ağabeyler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum."