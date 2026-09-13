Kayseri'de vicdanları sızlatan hırsızlık! Çekirdek satan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin parası çalındı!
Kayseri'de babasının iş yerinin önünde çekirdek satarak harçlık çıkarmaya çalışan 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir'in, tuvalete gittiği sırada kutusundaki para ve annesine aldığı hediye çalındı.
Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir, yaz tatili boyunca babasının iş yerinin önüne kurduğu karton tezgahta çekirdek satarak harçlık çıkarmaya çalışıyordu.
Küçük çocuk, elindeki çekirdekleri sattıktan sonra satış kutusunu iş yerinin önünde bırakıp lavaboya gitti. Tam bu sırada yoldan geçen 3 kişi, hem kutudaki paraları hem de Yunus Emre'nin annesine almış olduğu hediyeyi çaldı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"AĞABEYLER, ABLALAR LÜTFEN GERİ GETİRİN"
Eşyalarının kendisine geri getirilmesini isteyen Yunus Emre Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik, sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane ağabey gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Ağabeyler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum."
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin O.T.T. (46), A.R. (57) ve A.S.Ç. (16) olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Çalınan para ve eşyalar ise 9 yaşındaki Yunus Emre'ye teslim edildi.