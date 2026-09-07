Kayseri'deki liselilerden Madrid'e mektup: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den öğrencilere imzalı yanıt

Öğrencilerin davet mektubuyla birlikte posta yoluyla İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdiği dergi Madrid'de karşılık buldu. Başbakan Sánchez, liseli gençlere ve okul yönetimine kendi imzasını taşıyan samimi bir teşekkür mektubu ile yanıt verdi.

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI KIVILCIM DERGİSİ İSPANYA'YA ULAŞTI

İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi bünyesinde çıkarılan okul dergisi, öğrencilerin edebi ve kültürel üretimlerini sınırların ötesine taşıdı:

Dergi içeriğinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kaleme aldığı şiirler, denemeler, makaleler, hedeflere dair yazılar ve çevre röportajları yer aldı.

Öğrencilerin ufkunu genişletmek ve uluslararası bir bağ kurmak amacıyla derginin bir nüshası İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e postalandı ve kendisi okula davet edildi.

Madrid'deki Başbakanlık konutuna ulaşan dergiyi inceleyen Sánchez, okul adına özel bir yanıt mektubu kaleme aldı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN İMZALI TEŞEKKÜR VE SAMİMİ YANIT

Gelen mektubun detaylarını paylaşan Okul Müdürü Fatih Şahin, Başbakan Sánchez'in dergiyi büyük bir ilgiyle karşıladığını belirtti:

Sánchez'in mektubunda dergiyi incelediğini, çok beğendiğini ve ilgiyle okuduğunu belirterek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiği aktarıldı.

Okulun yaptığı nazik davete de değinen İspanya Başbakanı, resmi işlerinin yoğunluğu sebebiyle ziyarete katılamayacağını samimi bir dille ifade etti.

Okul Müdürü Şahin, Sánchez'in mektubun altına bizzat imza atarak tüm okulu ve öğrencileri onurlandırdığını dile getirdi.

MAARİF MODELİ VURGUSU VE DİĞER OKULLARA ÇAĞRI

Öğrencilere yeni vizyonlar kazandırmanın temel sorumlulukları olduğunu ifade eden Okul Müdürü Fatih Şahin, eğitim camiasına şu mesajı verdi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında erdemli ve yetkin öğrenciler yetiştirmek adına dergimizle böyle bir adım attık. Sağ olsun kendileri de nezaket göstererek teşekkürlerini iletti. Eğitimciler olarak birinci görevimiz gençlerimize yeni ufuklar açmak. Diğer okullarımızın da öğrencilerinin vizyonunu ve hedeflerini geliştirecek bu tür farklı uluslararası projelere imza atmasını tavsiye ediyoruz."