Kayseri'deki otobüs kazasında ihmal iddiası: "Uyuyan şoförü defalarca uyardım ama umursamadı"

Hatay'da yaşayan Zeynettin Olgun, Kayseri'de yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden eşinin ölümüyle sonuçlanan kazanın öncesinde şoförü defalarca uyardığını, buna rağmen ciddiye alınmadığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, Hatay'dan Kayseri'ye giden Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüs, İncesu ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Antakyalı 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Olgun, Dikmece Mahallesi'nde defnedildi.

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Zeynettin Olgun, kaza öncesinde otobüs şoförünün uykuya daldığını söyleyerek sık sık uyardığını, ancak uyarılarına karşılık "biz şoförüz" yanıtını aldığını iddia etti. Yaşadığı acıyı "Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti" sözleriyle anlatan Olgun, kazada ihmali olanların ceza almasını istediğini belirtti.

"UYUDUĞUNU SÖYLEDİM AMA UMURSAMADI"

Yolculuk esnasında uykuya dalan şoförü sık sık uyardığını anlatan Olgun şunları söyledi:

"Ben Antakya'dan Kayseri'ye gidiyordum eşimle beraber. Topboğazı'nda otobüsün sol ön tekeri patladı, 2 saat bekledik. Otobüs kalkıp, Dörtyol'a doğru giderken şoför biraz uyukladı. Ben uyuduğunu söyledim ama umursamadı ve Adana'ya vardık saat 04.30 gibi. Mola sorduğumuzda aradaki 2 saatlik farkı kapatacaklarını söylediler. Ali Osman Ulusoy firmasıyla yolculuk yapıyorduk, şikayet edeceğimi söyledim. Bana 'istediğin yere şikayet et, sana firma numarasını vereyim ve benim sana böyle söylediğimi söylersin' dedi. Ondan sonra İpekyolu'na kadar hiç mola vermedi, orada yarım saat mola verdi. Niğde'den Kayseri'ye doğru giderken yeniden uyukladı ve dikkat etmesini söyledim, 'biz şoförüz' dedi. Kendisi önden, ben arkadan konuştuk. Orada hiç umursamadı ve Ali Osman Ulusoy'a şikayet edin dedi ve tekrar numarayı verdi. Ben de otobüsün plakasını aldım. Yaşadığımız tartışma üzerine yolcular ikimizi de sakinleştirerek olgun insanlar olduğumuzu söylediler. Ben de şoförün uyukladığını söyledim. Şoför beni umursamadı."

Kaza anında yaşananları da anlatan Olgun, acısını şu sözlerle dile getirdi:

"Kaza Kayseri'nin İncesu ilçesinde oldu. Sağdan giderken, 08.00 gibi otobüsü bariyere vurdu. Ağaçlara ve aydınlatma direklerine vurdu. Araç karşı şeride geçti. Araç yattığında eşim altında kaldı. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ali Osman Ulusoy'un yetkililerinin bu anlattıklarımı dikkatle dinlemesini istiyorum, güvendikleri şoförlerine dikkat etsinler. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti. Bu hayatta bir ben bir de 3 evladım kaldık. Ben evlatlarıma hem annelik, hem de babalık yapacağım ama hangi şartlarda yapacağım zor olacak. Evlatlarımın anneleri öldü, onlar da üzüntülü."