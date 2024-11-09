Kayyım protestolarına 235 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyım kararlarına karşı düzenlenen gösterilerde 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, “Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyiz” dedi.

Kayyım protestolarına 235 gözaltı
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Balıkesir'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK ile iltisakları nedeniyle CHP ve DEM Partili bazı belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili konuştu.

"Terörle sadece mücadele edilir." diyen Yerlikaya, kayyım atamaları sonrası yapılan izinsiz gösterilerde 235 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kayyum tartışmalarına değinen Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin terörle tehdit edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı ayrıca ruhsatsız silahlarla ilgili yasa tasarısının yakın zamanda Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğini açıkladı. Yerlikaya, “tasarı yasalaşırsa, ruhsatsız silah taşıyanlar artık hapisle ilgili bir sonuca katlanmak durumunda kalacak" dedi.

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