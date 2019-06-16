Edremit'te kadın girişimcilerin yetiştirdiği lavantaların hasatı yapıldı. "Doğal ve sağlıklı yaşam" etkinliğinde renkli sahneler yaşandı.

Kaz Dağlarında ektikleri lavantaların ikinci hasadını toplayan kadın girişimciler "İkinci Lavantalı Günler-Şifa Doğada" etkinliği düzenledi.



Kadınlar lavantadan ürettikleri pek çok gıda, sağlık ve hobi ürünlerini de tanıtıp sattı.



Etkinliğe çevre illerden katılım yoğundu.



Vatandaşlar alışverişin yanısıra şarkılara eşlik edip dans etti.





ulusal.com.tr