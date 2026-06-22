Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ve başlangıçta trafik kazası olarak değerlendirilen olayın, kasten işlenmiş bir cinayet olduğu ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...
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Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ö. (22) idaresindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yol üzerinde bulunan Serdar Coşkun'a (43) çarparak bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Serdar Coşkun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen Coşkun kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAN DONDURAN KAMERA KAYITLARI

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından, kaçan sürücüyü yakalamak ve olayı aydınlatmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, olayın kasten gerçekleştirildiğini tespit etti. Kayıtlarda, S.Ö.'nün aracıyla Serdar Coşkun'a çarptığı, ardından otomobille mağdurun üzerinden geçtiği belirlendi. Sürücünün olay sonrası otomobilden inerek yerde yatan Coşkun'un durumunu kontrol ettiği ve hemen ardından tekrar aracına binip kaçtığı saptandı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri S.Ö.’nün evinin çevresinde arama çalışmaları başlattı. Yapılan araştırmalarda cinayette kullanılan 38 AHS 929 plakalı otomobil, şüphelinin oturduğu binanın otoparkında park edilmiş halde bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, bir süre sonra S.Ö. ve olay esnasında otomobilde yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak konumlarını yetkililere bildirdi.

Evlerinin yakınında polise teslim olan şahıslar, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden Serdar Coşkun'un, cinayet zanlısı S.Ö.'nün ablasından dört yıl önce boşandığı ve eski eniştesi olduğu anlaşıldı. İki taraf arasında boşanmanın gerçekleştiği tarihten bu yana devam eden dört yıllık bir husumet bulunduğu belirlendi.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan S.Ö. ile araçta bulunan arkadaşı S.T., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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