Ankara'da hızlı tren kazasının yaşandığı istasyon kapatılıyor. Seferler bir ay boyunca, Eryaman Garı'ndan yapılacak.

9 kişinin ölümüne neden olan kaza hattı, hızlı tren seferlerine kapatılıyor.



Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Ankara'ya giden tüm hızlı tren seferlerinin 2 Ocak’tan itibaren Eryaman YHT Garı’ndan yapılmasını kararlaştırdı.



Yeni düzenlemeye göre, İstanbul, Eskişehir ve Konya hızlı tren seferleri 1 Şubat’a kadar bu istasyondan yapılacak.



Değişiklik, hızlı trenlerde bilgilendirme ekranlarından yolcularla da paylaşıldı.



Ankara'da 13 Aralık günü yaşanan hızlı tren faciasının ardından Başkentray'ın sinyalizasyon sisteminin henüz tamamlanmadan çalıştığı ortaya çıkarken, kazanın ardından seferler, trenlerin hızları düşürülerek yeniden başlatılmıştı.



ulusal.com.tr