Kaza ihbarının altından cinayet çıktı! Akrabasını vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bölgeye yapılan motosiklet kazası ihbarı üzerine hızla harekete geçen ekipler, ağır yaralı halde bulunan Duhan Sağıroğlu'na olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acilen hastaneye sevk edilen 30 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKTI

Ölüm olayının ardından sahadaki bulguları incelemeye alan polis ekipleri, durumu çok yönlü olarak araştırmaya başladı. Yapılan detaylı tespitler sonucunda, Sağıroğlu'nun motosiklet kazası geçirmediği, aslında silahla vurularak ağır yaralandığı belirlendi.

AKRABASI GÖZALTINDA

Soruşturmayı cinayet şüphesiyle derinleştiren güvenlik güçleri, olay öncesinde yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı. Ekipler, Duhan Sağıroğlu'nun vurulmadan hemen önce akrabası Y.S. ile bir tartışma yaşadığını değerlendirerek harekete geçti.

Şüpheli Y.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.