Kaza ihbarının altından cinayet çıktı! Akrabasını vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazası geçirdiği ihbarıyla hastaneye kaldırılıp hayatını kaybeden 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nun silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaza ihbarının altından cinayet çıktı! Akrabasını vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bölgeye yapılan motosiklet kazası ihbarı üzerine hızla harekete geçen ekipler, ağır yaralı halde bulunan Duhan Sağıroğlu'na olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acilen hastaneye sevk edilen 30 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKTI

Ölüm olayının ardından sahadaki bulguları incelemeye alan polis ekipleri, durumu çok yönlü olarak araştırmaya başladı. Yapılan detaylı tespitler sonucunda, Sağıroğlu'nun motosiklet kazası geçirmediği, aslında silahla vurularak ağır yaralandığı belirlendi.

AKRABASI GÖZALTINDA

Soruşturmayı cinayet şüphesiyle derinleştiren güvenlik güçleri, olay öncesinde yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı. Ekipler, Duhan Sağıroğlu'nun vurulmadan hemen önce akrabası Y.S. ile bir tartışma yaşadığını değerlendirerek harekete geçti.

Şüpheli Y.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

Vize almak isterken dolandırıldılar! 10 ilde dev operasyonVize almak isterken dolandırıldılar! 10 ilde dev operasyonGündem
Arabaya bindirdiği arkadaşına silah çekti! Kendi borcunu zorla ona ödettirdiArabaya bindirdiği arkadaşına silah çekti! Kendi borcunu zorla ona ödettirdiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakarya
Günün Manşetleri
Vize almak isterken dolandırıldılar
Türkiye ve Irak arasında 3 yeni işbirliği anlaşması imzalandı
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu
Önemli açıklamalar
Doğu Perinçek'ten TUSAŞ yangını sonrası açıklama
MEB 2026-2027 çalışma takvimi ve okulların açılış tarihi belli oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki ilanlara dev baskın!
İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın!
Meteoroloji'den 28 Temmuz Salı raporu
Çok Okunanlar
Ordu'da kahreden patpat kazası! Ordu'da kahreden patpat kazası!
5 Milyon 100 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 5 Milyon 100 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
İstanbul 29 Temmuz kesintisi programı İstanbul 29 Temmuz kesintisi programı
29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! 29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat!
Bursa'da kahreden olay! Kayıp 2 yaşındaki Kadir havuzda ölü bulundu Bursa'da kahreden olay! Kayıp 2 yaşındaki Kadir havuzda ölü bulundu