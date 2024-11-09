Kaza olmasın derken yaşadığı kazada hayatını kaybetti! Mardin'de trafikte korkunç olay

Mardin'in Nusaybin ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Nusaybin-Cizre kara yolu Hasantepe Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki İbrahim Halil D, otomobiliyle seyir halindeyken yolda bir lastiğin olduğunu gördü. Aracını kenara çeken İbrahim Halil D, kazaya sebebiyet vermemesi için lastiği yoldan kaldırmak istedi.

Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobil, İbrahim Halil D'ye çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Halil D. kurtarılamadı.