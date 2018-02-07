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Kaza sonrası alev alan minibüsten son anda çıktılar

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza sonrası alev alan minibüsten son anda çıktılar

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nihat Sönmez'in kullandığı 25 D 9423 plakalı minibüs, Erzurum-Ağrı karayolunun Pasinler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önündeki kavşakta, önünde seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 44 EC 283 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Her iki araçtaki 5 kişinin hafif yaralandığı kazada, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çıkan minibüs kısa sürede alev aldı.

Sönmez ve yanındaki bir kişi, alev alan araçtan son anda çıkmayı başardı.

Minibüsün yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan 5 kişi, çevredekilerin de yardımıyla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazası ve sonrasında yaşananlar ile alev alan minibüsteki 2 kişinin son anda araçtan çıkması, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #yanma #kaza #erzurum
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