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Kaza sonucu tabancayla yeğenini yaraladı iddiası

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Muhsin K'nin tabancasının kazara ateş alması sonucu yeğenini yaraladığı iddia edildi.

Kaza sonucu tabancayla yeğenini yaraladı iddiası

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Muhsin K'nin tabancasının kazara ateş alması sonucu yeğenini yaraladığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çerkez Danişment köyünde yaşayan Muhsin K, evde tabancasıyla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu yeğeni Ceren K. (17) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Ceren K, buradaki ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Amca Muhsin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çok Programlı Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ceren K. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren K'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralama #tokat #tabanca #Ceren K. #amca
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