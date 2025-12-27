Kaza süsü verilen vahşette kahreden detay: Ölmeden 2 saat önce yardım istemiş!

Olay, 29 Mart 2025 tarihinde Tokat'ın Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç'u yaralı halde buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ancak yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda kaza dışı darp izlerine rastlandı.

Derinleştirilen soruşturmada, olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kanlı taşlar bulundu. Taşlardaki kan izlerinin Yalman'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine cinayet soruşturması başlatıldı. Gözaltına alınan Mustafa Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, delilleri yok etme suçlamasıyla 7 kişi hakkında dava açıldı.

"BAYILDI SANDIM"

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Mustafa Koç ve tutuksuz yargılanan 7 kişi hakim karşısına çıktı. Evli ve 3 çocuk babası olan sanık Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahlı yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti.

Koç, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben evden çıktım. Motosikletime bindim giderken, peşimden geldi. Motosikletin arkasına bindi. Tekel bayine gittik. 2 tane daha bira aldım. Tekel bayinde neden 4 parmak işareti yapmış, buna da bir anlam veremiyorum. Sonra olayın gerçekleştiği yere gittik burada beni ikna etmeye çalıştı. Ben seni aldatmadım diye. 1 saat kaldık orada git defol git diye itince düştü. Kendime geldiğimde kanlar içinde idi. Ablamı aradım araba lazım eniştem alsın diye. Sonra telefonum şarjı bitti. Kendisini motosiklete attım. Bulunduğum yerden inerken çukura düştük. Motosiklet devrildi. Yuvarlandık, Orada kalp masajı yaptım. Sonra evime götürdüm. Çabuk ambulans çağırın dedim. Banyoya götürdüm. Öldüğünü düşünmüyordum. Bayıldığını düşündüm. Motosikletle hastaneye götürme imkanım yoktu. Banyoda suya tuttum. Nabzı yoktu. Ambulans geldi ve durun dedim ben onu eski yerine götüreceğim dedim. Bunlarla alakası yok. Ambulansı gönderttim. Evden çıkarmak için tekrar omzuma aldığımda tekrar düştü. Kafasını tekrar vurdu. İlk düştüğünde de nabzı yoktu. Binanın önünde araba var idi. Arabanın arka koltuğuna yatırdım. Ö.S.'ye takip etmesini söyledim. Gideceğimiz yere saptığımızda toprak yol idi. Giderken motosikletle düştüm. Arabadan indirdim. Ambulansı oraya çağıracaktım. Ben şoku hiç atlatamadım. Enişteme sen git dedim. Ben yola atladım 2 tane araba durdu. Kaza yaptım dedim. Ambulanslarla başka hastanelere götürdüler. Polisler geldi hastaneye ben öldüğüne inanamıyorum. Benim 4,5 yıllık karım, beni aldattı sadece kaza oldu. Olayda bunların hiçbirinin suçu yoktur. Olay tamamen anlattığım gibi oldu. Bu olay kaza ile oldu."

ACILI BABA: ÖMRÜM BİTENE KADAR DAVACIYIM

Duruşmaya katılan Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman ise sanığın yalan söylediğini belirtti. Baba Yalman, "Mustafa Koç akşam bize geldi. Konuşmamız gerekiyor dedi. Aldı ve gitti. Giderken yemin etti. Benim çocuğumu Mustafa Koç öldürdü. Benim çocuğumu geri getirsin ben de davamdan vazgeçeyim. Ben şikayetçiyim. Ben sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bunlar yalan konuşuyor. Benim çocuğumu Mustafa Koç, gazinolarda çalıştırarak evinin geçimini sağlıyordu. Kurana el bastı, yemin etti bir şey yapmayacağım diye götürdü. Benim ömrüm bitene kadar davacıyım şikayetçiyim" dedi.

MARKETTE YARDIM İŞARETİ YAPMIŞ

Hatice Yalman'ın avukatı Selinay Arslan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, olayın kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu vurguladı. Arslan, Yalman'ın olaydan kısa süre önce uluslararası yardım işaretini kullandığını belirterek şunları söyledi: "Hatice Yalman kaza süsü verilerek, basit bir kasten öldürme mağduru değildir. Hatice Yalman canice ve vahşice katledilmiştir. Katledilmeden önce uluslar arası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin korkunun göstergesidir. Bunu burada Tokat merkezde bir markette yapmıştır. Kasiyer bunu anlamıyor. Bu da bir kadının hayatının ne kadar önemli olduğunu işaretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yardım işareti bulunabileceği anda yardım çağrısı talep ediyor. Karşı taraf anlamadığı ya da görmediği için Hatice Yalman hayattan kopartılıyor."

Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi. Diğer 7 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.