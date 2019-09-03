Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kaza yapan araç bisiklet süren çocuklara doğru savruldu

Aracın yön değiştirmesiyle çocukların kurtulduğu kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza yapan araç bisiklet süren çocuklara doğru savruldu

okat'ta, bir otomobille çarpıştıktan sonra savrulan aracın bisiklet süren çocuklara yönelmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilırmak Mahallesi'nde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle savrulan araçlardan biri, bu sırada bisiklet süren 4 çocuğun bulunduğu tarafa doğru giderken yön değiştirdi.

Aracın yön değiştirmesi sayesinde çocuklar, otomobilin çarpmasından kurtuldu.

Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki otomobilin çarpıştıktan sonra savrulma anı yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #kaza #güvenlik kamerası #bisikletli çocuk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.