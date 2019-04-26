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Kaza yapan sürücü ceza kesilmesin diye makbuz koçanını sakladı

Adana'da aracıyla kaza yapan sürücü, olay yerine gelen ve ceza kesme işlemine başlayan trafik ekiplerinin elinden aldığı makbuz koçanını bir süre vermedi

Kaza yapan sürücü ceza kesilmesin diye makbuz koçanını sakladı

 Adana'da aracıyla kaza yapan sürücü, trafik ekipleri ceza kesmeye başlayınca makbuz koçanını alarak bir süre sakladı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tellidere çıkışında Abdülhamit Y. idaresindeki 01 ABY 720 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kenara savruldu.

Kaza yerine gelen trafik ekipleri, kazadan hafif yaralı kurtulan Abdülhamit Y'den ehliyetini isteyince, sürücü aracı kendisinin kullanmadığını, kullanan kişinin kaza sonrası kaçtığını ileri sürdü.

Sürücünün ehliyetini alan polis ekibi, şahsa cezai işleme başlayınca Abdülhamit Y, polisin elindeki ceza makbuzunu alarak bir süre geri vermedi.

Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken Abdülhamit Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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