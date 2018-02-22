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Kaza yaptı ama çalışmaya devam etti

İstanbul Sultanbeyli'de virajı alamayan bir TIR yan yattı. TEM otoyoluna devrilme tehlikesi olan TIR nedeniyle TEM bağlantı yolunun tamamı ile TEM otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Kaza yaptı ama çalışmaya devam etti

Basın Ekspres yolu girişinde kumaş yüklü kamyonet devrildi. Şans eseri burnu bile kanamayan ve kendi imkanlarıyla kamyonetten  çıkan sürücü yaklaşık 2,5 ton kumaşında taşınmasına yardımcı oldu. 

Kaza öğle saatlerinde Basın Ekspres Atatürk Havalimanı yönünde meydana geldi.  Emrullah Çelik'in kullandığı 34 DV 671  kumaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi. Sürücünün  şans eseri burnu bile kanamazken, araç içinden de kendi  imkanlarıyla çıktı. 

Kamyonetin zarar görmemesi için yükünü boşlatmak isteyen sürücü Emrullah Çelik , kamyonetin kasasına girerek yaklaşık 2,5 ton kumaşı başka bir kamyonete yüklenmesine yardımcı oldu.  Kumaşların yüklenmesiyle yükü hafifleyen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu girişinde trafik yoğunluğu oluştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tır #trafik kazası #TEM #sultanbeyli #istanbul
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