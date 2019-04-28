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Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişinin cenazeleri defnedildi

 İzmir'in Buca ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi. 

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişinin cenazeleri defnedildi

Kazada ölen Turan (38), eşi Evin (31), kızları 7 yaşındaki Asel ve bir yaşındaki Zeynep Lina ile kız kardeşi Funda (26), erkek kardeşi Ferit (21) ve 13 yaşındaki yeğeni Özgür Kaplan'ın naaşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığından yakınları tarafından alınarak Çamlıkule Mahallesi'ndeki Abil Efendi Camisi'ne getirildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Kaplan ailesinin yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Tabutlar, caminin bahçesinde masa ve bankların üzerine yan yana konuldu. Yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. 
Kılınan namazın ardından cenazeler, Kaynaklar Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kaplan'ın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki mesai arkadaşlarıyla çok sayıda kişi katıldı.
Turan Kaplan yönetimindeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, dün Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde refüjü aşıp devrilerek karşı şeride geçmiş, Faruk İşçi'nin (56) kullandığı 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.
Kazada pikniğe gittikleri öğrenilen Kaplan ailesinin 7 ferdi yaşamını yitirmiş, yaralı sürücü İşçi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 
Kaplan'ın 13 yıldır Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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