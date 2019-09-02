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Kazada hayatını kaybeden İsmail Koyutürk toprağa verildi

İzmir'den yıllık izin için geldiği memleketi Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er İsmail Koyutürk, son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden İsmail Koyutürk toprağa verildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er İsmail Koyutürk, toprağa verildi.

Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınan Koyutürk'ün cenazesi, Mısırlı köyündeki babaevine getirildi.

Koyutürk'ün naaşı, meydanda kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Güllü ve baba Ahmet Koyutürk'ü, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı.

Törene, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, İzmir Foça Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsal Çaypınar, Eğirdir Merkez Piyade Alay Komutanı Albay Ümit Koçak ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de görev yapan ve yıllık izin için memleketi Yalvaç'a gelen sözleşmeli er İsmail Koyutürk'ün (24) kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet, dün, Körküler Kavşağı'nda, Süleyman İnci (57) yönetimindeki 34 UH 0405 plakalı otomobille çarpışmış, Koyutürk olay yerinde, İnci de kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

İnci'nin cenazesinin de Yalvaç'a bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yalvaç #tören #sözleşmeli er #kaza #İsmail Koyutürk
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