Alaplı ilçesinde 11 gün önce tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin yakınları, kazanın yaşandığı yerde protesto gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 11 gün önce tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin yakınları, kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptı.

Yaklaşık 11 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan Samet Arslan'ın dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesini tepki gösteren kardeşi Kemal Arslan, yakınları ve arkadaşları, kazanın meydana geldiği Yalı Kavşağı'na gelerek yolu bir süre trafiğe kapattı.

Kemal Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kavşakta birçok kişinin yaşamını yitirdiğini ve "başka Sametler ölmesin" diye bir araya geldiklerini söyledi.

Yetkililerin bir an önce söz konusu kavşakla ilgilenmesini istediklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Bu yolla kim ilgileniyorsa karayolları, valilik ya da kaymakamlık bir an önce buraya el atmaları istiyorum. Yaklaşık 10 gün kardeşim yoğun bakımda kaldı. Onu bugün toprağa verdim ve buraya geldim. Ben büyük acılar çekiyorum. Benim istediğim burada toplululuk oluşturarak insanlara bir şeyler anlatmak. Burası sürekli basında yer alıyordu. Ama kimse müdahale etmedi. Bugünden sonra birilerinin bu kavşağa müdahale etmesini istiyoruz. Biz yandık başka insanların canı yanmasın."

Kemal Arslan ve beraberindekiler, daha sonra " Başka Sametler ölmesin" diyerek slogan attı.



Olay

Alaplı'da, 23 Aralık 2017'de, Akçakoca'dan Ereğli istikametine giden Zafer Barut yönetimindeki 34 AB 0154 plakalı tır, Yalı Kavşağı'ndan dönüş yapan Kemal Arslan'ın kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, karayolundaki tabela direklerine sıkışmıştı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, kesici ayırıcı alet yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu iki kardeş, bulundukları yerden çıkarılmış, Ereği Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal ve Samet Arslan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

Samet Arslan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.