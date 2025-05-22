Kazılarda bulundu: 5 bin yıllık ekmek marketlerde satışa çıkarıldı

Erken Tunç Çağı'na (MÖ 3200) tarihlenen ve Anadolu’da pişmiş halde bulunan en eski ekmek örneklerinden biri olma özelliği taşıyan bu eşsiz bulgu, bilimsel veriler ışığında hazırlanan özel bir tarifle yeniden üretildi. Ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketleri'nde 50 TL'den satışa sunuldu.

Kazı çalışmaları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında yürütülüyor. Proje, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hem bilimsel hem de toplumsal açıdan dikkat çeken bir kültürel miras projesine dönüştü.

Kültürel mirastan sofraya: Küllüoba Ekmeği

Tarihi ekmek, günümüzdeki modern ekmeklerden farklı olarak; taş değirmende öğütülen Kavılca, Horasan, Gacer buğdayları ile mercimek unundan üretildi. Düşük glüten içeren ve koruyucu madde kullanılmadan üretilen bu çörek formundaki ekmek, hem sağlıklı hem de tarihî özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ürün ambalajlarında, Küllüoba Höyüğü’nün tarihi, yapılan arkeolojik çalışmalar ve ekmeğin keşif süreci hakkında bilgilendirici içeriklere de yer veriliyor.

Başkan Ünlüce: "Bu bir kültürel mirastır"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Küllüoba ekmeği sadece bir gıda ürünü değil, binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan kültürel bir mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel olarak hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz. Eskişehirlilerle bu özel ekmeği buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tarihle tadı buluşturan bu eşsiz ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerinden temin edilebiliyor. 5 bin yıl öncesinden gelen bu lezzet, vatandaşlara tarihi bir yolculuk vadediyor.