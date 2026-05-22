Keban Barajı su tahliyesine başladı! Üreticiler çiftlikleri için nöbette: "Burada hayvancılık mı yapalım, balıkçılık mı?"
Elazığ'da artan yağışlar ve Keban Barajı'ndan yapılan su tahliyesi nedeniyle Yurtbaşı beldesindeki tarım arazileri ile evler sular altında kaldı. Hayvanlarını ve çiftliklerini korumak isteyen üreticiler, kendi imkanlarıyla toprak setler çekerek gece gündüz nöbet tutmaya başladı.
Elazığ ve bölgesi bu yıl rekor düzeyde kar ve yağmur yağışı aldı. Yüksek kesimlerdeki karların da erimeye başlamasıyla birlikte Keban Baraj Gölü'ndeki su seviyesi 843.10 koduna ulaştı.
Baraj sahasına yüksek debide su girişinin aralıksız sürmesi üzerine, baraj savakları 7 yıl aradan sonra ilk kez açılarak su tahliyesi işlemine geçildi. Tahliye işlemleri ve devam eden yağışlarla birlikte göl çevresindeki su seviyesinde hızlı bir yükselme kaydedildi.
Su tahliyesinin başlaması, göl havzasında yer alan Yurtbaşı beldesinde su baskını tehlikesi oluşturdu. Artışla birlikte sular yaklaşık 2,5 kilometre içeriye kadar ilerledi.
Bölgede faaliyet gösteren üreticiler, suların çiftliklerine ulaşmasını engellemek amacıyla iş makineleri yardımıyla suyun geldiği yönlere toprakla set çekti.
İşletme sahipleri, kurdukları toprak bariyerlerin ardından suyun artışını takip etmek için gece gündüz nöbet tutmaya başladı.
Bölgede üretim yapan ve su seviyesinin artışını yakından takip eden Mehmet Yücedağ, komşularıyla birlikte iş makineleriyle önlem aldıklarını belirtti. Yücedağ, yaşadıkları durumu şu sözlerle aktardı:
"Belli bir kısım DSİ'ye ait fakat bizim tapulu alanımız 100 metre suyun içerisinde kaldı. Ekinlerimiz sular altında kaldı, bundan dolayı bir sıkıntı yaşamıyoruz ama bizim panik yaptığımız durum, çiftliklerimizde hayvanların olmasıdır. Burada kendi imkanlarımızla suyun gelmemesi için set oluşturduk. Karşıda bulunan ev suyun içerisinde kaldı. Onlar iş makinelerini çalıştıramadıkları için önlem alamadılar. Komşumla beraber iş makineleriyle buralara set çektik"
"BURADA HAYVANCILIK MI YAPALIM BALIKÇILIK MI?"
Yurtbaşı'nın sahil kenarında yer alan tesisini iki yıl önce devraldığını belirten Ercan Kahvecioğlu ise içeride bulunan 70 büyükbaş hayvanı için endişe taşıdığını vurguladı.
Sabaha kadar nöbet tuttuklarını dile getiren Kahvecioğlu, yetkililerden bir çözüm beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Biz bu tesisi 2015 yılında arkadaşlar yapmıştı biz de onlardan 2 sene önce aldık. Maalesef bu sene yağışlardan ve iklim değişikliğinden dolayı 2015 yılından sonra su ilk defa bu kadar yükseldi. Burada önlem aldık. Burada hayvancılık mı yapalım yoksa balıkçılık mı yapalım. Sadece benim tesisim olsa devletimize kurban olsun fakat burada bulunan herkes aynı durumdan şikayetçi. Yetkililerden destek bekliyoruz. En azından bize bir çözüm veya hayvanlarınızı alın su yükseliyor desinler, biz de ona göre önlemimizi alıp tesisi terk edelim. Şu anda tesiste 70 büyükbaş hayvanımız var. 2015 yılından sonra ilk defa su bu kadar yükseldi. Sabaha kadar nöbetleşerek bekliyoruz ki hayvanlarımız suyun içerisinde kalmasın. Saat başı gelip suya bakıyoruz. Dün gece yağıştan dolayı sabaha kadar yatamadık"