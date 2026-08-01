Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar! Durdurmaya çalışan otel çalışanı hayatını kaybetti

Saldırganlardan biri cadde üzerinden elindeki kalaşnikof piyade tüfeğiyle işletmenin içine doğru defalarca ateş açarken, motosikletteki diğer şüpheli ise tabancayla saldırıya destek verdi. Kurşunların hedefi olan E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y. isimli dört kişi yaralandı. Gerçekleştirdikleri saldırının ardından iki şüpheli, olay yerine geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaşmak için harekete geçti.