Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar! Durdurmaya çalışan otel çalışanı hayatını kaybetti
Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletli iki şahıs tarafından bir kebapçıya düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda hedef alınan dört kişi yaralandı.
Geçtiğimiz gün merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir kebapçıda silahlı saldırı olayı yaşandı. Yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheli, motosikletle işletmenin bulunduğu caddeye gelerek içeride yemek yiyen husumetlilerini hedef aldı.
Saldırganlardan biri cadde üzerinden elindeki kalaşnikof piyade tüfeğiyle işletmenin içine doğru defalarca ateş açarken, motosikletteki diğer şüpheli ise tabancayla saldırıya destek verdi. Kurşunların hedefi olan E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y. isimli dört kişi yaralandı. Gerçekleştirdikleri saldırının ardından iki şüpheli, olay yerine geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaşmak için harekete geçti.
Silah seslerinin duyulması ve şüphelilerin kaçış anı sırasında, kebapçının hemen karşısında bulunan bir otelde çalışan 31 yaşındaki Samet Aksoy duruma müdahale etti. Aksoy, hızla uzaklaşmaya çalışan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmeye çalışırken şüphelilerin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan genç adam yere yığılırken, iki saldırgan izlerini kaybettirerek bölgeden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, durumu ağır olan Samet Aksoy ile birlikte içeride yaralanan E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Hastaneye sevk edilen ve durumu kritik olan Samet Aksoy, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31 yaşındaki gencin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Sabah saatlerinde tamamlanan işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından morgdan alınan cenaze, gözyaşları eşliğinde Buruk Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
Öte yandan, silahlı saldırının asıl hedefi olan ve hastanede tedavi altına alınan dört yaralının tıbbi süreci devam ediyor. Polis ekipleri olayın hemen ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.