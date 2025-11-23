Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık: Bu işlem yapılmazsa sorun yaşanacak

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunluluğunda son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu duyurdu. Yönetmelik gereği tüm evcil hayvanların yetkili kurumlara başvurularak kayıt altına alınması gerekiyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık: Bu işlem yapılmazsa sorun yaşanacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5 Mart 2025 tarihinde yayımlanan düzenleme gereği kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu açıkladı.

Müdürlük, 32832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında ev hayvanlarına yönelik kimliklendirme zorunluluğuna dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahiplerinin, bakanlıkça yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlükleri ile kurum, kuruluş ve serbest çalışan veteriner hekimlere başvurarak, her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirip kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Hayvanseverlerin, sahip oldukları her yaştan kedi ve köpekler için kimliklendirme ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir."

Bu hatayı yapmayın: Evlerde yüzde 40’a ulaşan ısı kaybı faturaları yükseltiyorBu hatayı yapmayın: Evlerde yüzde 40’a ulaşan ısı kaybı faturaları yükseltiyorYurt
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kedi köpek adana
Günün Manşetleri
İşte heyetin soracağı ilk soru
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
''Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak"
''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Altın fiyatları (23 Kasım 2025)
Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025) Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025)
İşte heyetin soracağı ilk soru İşte heyetin soracağı ilk soru
Sakarya’da tüyler ürperten olay! Sakarya’da tüyler ürperten olay!
Sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek! Sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek!