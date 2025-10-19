Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi! Cavidan Akkaya’nın inanılmaz hikayesi

İzmir’de yaşayan 51 yaşındaki Cavidan Akkaya, kedisi Şanslı sayesinde hayatını kurtardı. Şanslı’nın karnında kitle fark eden Akkaya, kendisini de kontrol ettiğinde göğsünde sertlik hissetti. Hastaneye başvuran kadın, yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi aldı. Erken tanı sayesinde tedavi edilen Akkaya, sağlığına kavuştu.

İÇİME KURT DÜŞTÜ

Emekli olduktan sonra dinlenmeyi planladığı dönemde kanser teşhisi aldığını anlatan Cavidan Akkaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kedim Şanslı’yı severken karnında bir sertlik fark ettim. Bir süre sonra kendimi kontrol ettiğimde göğsümde bir şişlik hissettim. Başta menopozla ilgili sandım ama içime kurt düştü. Elle muayenelerle takip ettim, sonra hastaneye gittim.”

İŞİ ŞANSA BIRAKMAMAK GEREKİYOR

Yapılan tetkiklerde ikinci evrede meme kanseri tespit edilen Akkaya, ameliyat edilerek tümörden kurtuldu. Ardından koruyucu kemoterapi sürecine giren Akkaya, “İşi şansa bırakmamak gerekiyor. Her kadın yılda bir kez kontrol yaptırmalı.” dedi.

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek,

“Çoğu hasta kanseri başka şikayetlerle hastaneye geldiğinde öğreniyor. Cavidan Hanım’ın şansı, kedisinde kitle görüp kendini de muayene etmesiydi. Erken evrede teşhis konulduğu için tedavi süreci daha hafif geçti.” ifadelerini kullandı.

Dr. Keser, erken teşhisin hem yaşam süresini uzattığını hem de tedaviyi kolaylaştırdığını vurguladı:

“Cavidan Hanım gibi hastalar erken fark ettiklerinde cerrahi daha küçük, kemoterapi daha kısa sürede tamamlanıyor. Geciken vakalarda ise metastaz riski artıyor, tedavi zorlaşıyor.”

Cavidan Akkaya, kedisi Şanslı sayesinde hayatına ikinci bir şans tanındığını belirterek, “Kadınlar kendi sağlıklarını ihmal etmesin, erken tanı hayat kurtarır.” sözleriyle çağrısını yineledi.