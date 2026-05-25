Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil plaja uçtu: Yaralılar var!

Karadeniz Sahil Yolu Maden Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir araç, yola aniden fırlayan kedi nedeniyle yoldan çıktı. Giresun istikametinden Ordu yönüne doğru giden Seyithan I. yönetimindeki CE FA 25 plakalı otomobil, sürücünün hayvana çarpmamak adına yaptığı manevra sonrasında savrularak doğrudan Eğrice plajına uçtu.

İLK MÜDAHALE KAZA YERİNDE YAPILDI

Çarpmanın ve savrulmanın etkisiyle otomobilde bulunan Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza mahalline derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi kaza noktasında gerçekleştirdi. Ardından dört yaralı, ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin tedavilerine devam edilirken, polis ekipleri kazanın meydana geliş şekline dair resmi inceleme yürütüyor.