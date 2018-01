Ümraniye'de bir kediyi boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir kediyi boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.



Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde kediyi boğarak öldürdüğü iddiasıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan yüzde 70 engelli olduğu belirtilen O.K, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli O.K, 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçunu işlediği gerekçesiyle, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, şüpheli O.K. hakkında pazartesi günleri ikametine en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.



Bu arada 18 yaşındaki küçük olduğu belirtilen Şüpheli O.K.'nin hakimlikteki sorgusunda, yüzde 70 engelli olduğunu kaydederek, olay tarihinde bir kedinin kendisine saldırdığını, bu nedenle kendisini korumak amacıyla kedinin boğazını sıktığını, eziyet amacıyla yapmadığını, kedinin de ölmediğini ve veterinere götürdüklerini söylediği öğrenildi.