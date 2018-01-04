banner962
Eski TRT spikeri tutuklandı
Eski TRT spikeri tutuklandı
Milyonlarca kişi aldı... O işlemler kolaylaştı!
Milyonlarca kişi aldı... O işlemler kolaylaştı!
Ankara'da ulaşıma zam olacak mı? Mustafa Tuna açıkladı
Ankara'da ulaşıma zam olacak mı? Mustafa Tuna açıkladı
Galatasaraylı yıldız Türkiye'den ayrıldı
Galatasaraylı yıldız Türkiye'den ayrıldı

Kediyi boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Ümraniye'de bir kediyi boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı

Kediyi boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir kediyi boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde kediyi boğarak öldürdüğü iddiasıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan yüzde 70 engelli olduğu belirtilen O.K, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli O.K, 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçunu işlediği gerekçesiyle, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, şüpheli O.K. hakkında pazartesi günleri ikametine en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Bu arada 18 yaşındaki küçük olduğu belirtilen Şüpheli O.K.'nin hakimlikteki sorgusunda, yüzde 70 engelli olduğunu kaydederek, olay tarihinde bir kedinin kendisine saldırdığını, bu nedenle kendisini korumak amacıyla kedinin boğazını sıktığını, eziyet amacıyla yapmadığını, kedinin de ölmediğini ve veterinere götürdüklerini söylediği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ümraniye #kediye boğarak öldürdüğü iddiası #anadolu adalet sarayı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
“Antalyaspor'a gelirken hiç tereddüt yaşamadım“
Sonraki Haber
“Meteoroloji yıldırımın düşeceği noktayı önceden bildirecek“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.