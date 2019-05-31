Hatay'daki Kel Dağı içinde su altı mağarası olduğu ortaya çıktı. Balık adamlar tarafından tamamen tesadüfen ortaya çıkarılan su altı mağarasında araştırmalar sürüyor.

Hatay Yayladağı sınırları içerisindeki Kel Dağı'nın içinde peribacalarını andıran su altı mağarası bulundu.



Mağarayı bölgede keşif dalışı yapan Mahmut İğde ve Cihan Öztürk buldu.



Günümüzde faal olmayan bir volkanik dağ olan bin 736 metre yükseklikteki Kel Dağı'nın altındaki bu mağaraya, deniz seviyesinden 20 metre derine dalınarak giriş yapılabiliyor.



Ana girişten 120 metre suyun altında ilerledikten sonra mağaraya ulaşılıyor.



Mağaranın 2. büyük galerisinde 0-5 metre derinlikte dikit, sarkıt ve sütunlar, hava ciğerlerinde travertene benzer oluşumlar bulunuyor.



Mağara karidesleri, akyalar, vatozlar, eşkina, mığrı, müren, kardinal balıkları, gölge balıkları mağaranın içinde başlıca görülebilen canlılar.





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