Kelkit Çayı'nda 3 gündür süren can pazarı! Ankara ve 4 ilden Özel Timler Tokat'a yağdı

Son günlerde debisi oldukça yükselen çayda zorlu şartlara rağmen yürütülen dev operasyona, Ankara ve çevre illerden gelen askeri, polis ve AFAD ekipleri de dahil oldu.

Fotoğraf Çekmek İsterken Çaya Düştüler

Kan donduran olay, 28 Mayıs Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarındaki set yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca çocukları oldukları öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ve İlker Parlak (22), elektrikli motorlu araçla çay kenarında gezintiye çıktı.

Bir süre sonra manzara eşliğinde fotoğraf çekilmek amacıyla su kenarına çok fazla yaklaşan 4 genç, altlarındaki araçla birlikte aniden dengelerini kaybederek Kelkit Çayı’na düştü. Gençlerden Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla azgın sularla mücadele ederek kıyıya çıkmayı başarırken; İlker Parlak ile Oğuz Kale ise debisi yüksek akıntıda kısa sürede gözden kayboldu.

5 Farklı Şehirden Dev Destek Ekipleri Geldi

Kurtulan gençlerin çığlıkları ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye adeta kurtarma ordusu sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda; havadan ısıya duyarlı dronlar, karadan komandolar, sudan ise botlar ve dalgıçlar vasıtasıyla 3 ayrı stratejik noktada arama koridoru oluşturuldu.

Aramaların derinleşmesiyle birlikte Tokat ekiplerine; Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan gelen AFAD uzmanları, Ordu'dan sevk edilen su altı polis dalgıçları ile Ankara’dan bölgeye intikal eden Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.

169 Personel ve Termal Dronlar Sahada

Geniş bir alana yayılan ve arama sahasının havadan da tarandığı operasyonda; 169 uzman personel, 6 ısıya duyarlı dron, 7 tam teşekküllü bot ve 33 arama-kurtarma aracı aktif görev alıyor. Nehrin yüksek debisi ve suyun bulanıklığı ekiplerin işini zorlaştırsa da, komando ve dalgıç timleri iki gence ait bir ize ulaşabilmek için zamana karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Kızılhaç ve yerel yönetimler de arama sahasında ailelerin umutlu bekleyişine destek veriyor.