Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın "hakaret" davasında, mahkeme eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "hakaret" iddiasıyla açtığı davanın duruşması İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada İnal’ın avukatı Furkan Keskin, Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Şubat 2025 tarihinde görülecek duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik ise duruşmada, müvekkilinin ikametgahının Ankara'da olduğunu belirterek, "Talimatları Ankara’ya yazın" talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Eğer Kılıçdaroğlu 18 Şubat'taki duruşmaya katılmazsa, "zorla getirme" kararı uygulanacak.

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