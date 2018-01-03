Belediye Başkanı Mustafa Gül ile AKP'li Meclis üyesi Yunus Nergiz arasında gerginlik yaşandı

Kemer Belediyesi ocak ayı Meclis toplantısında Belediye Başkanı Mustafa Gül ile AKP'li Meclis üyesi Yunus Nergiz arasında gerginlik yaşandı.



Kemer Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Gül, yeni yılın turizm açısından bereketli geçmesini temenni etti. Gül, Baltık ülkelerinden gelen rezervasyonların şu anda iyi olduğunu ifade ederek, Rus ve Alman pazarında da rezervasyonların devam ettiğini belirtti.

Otelcilerin geçen yıl turizm sezonuna kötü başladığını ancak toparladıklarını aktaran Gül, "Antalya'ya gelen 10 milyon turistin yaklaşık 4 milyonu Kemer'e geldi. Doluluk oranları iyiydi. Daha iyi olacaktır. Kemer iç piyasada ilk sırada. Yeni turizm sezonunda yaklaşık 750 bin turisti Kemer'e getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Toplantıda, Meclis üyesi AKP'li Yunus Nergiz, Gül'e daha önce verilen borçlanma yetkisi sonrası yaklaşık 6-7 milyon lira ile ne yapıldığını sordu.

Nergiz'in "Beni niye konuşturmuyorsun? AKP grubu adına konuşuyorum. Normal soru soruyorum. Beraber rüşvet aldığın adamların isimlerini söyle." diye konuşması üzerine Gül, AKP grubuna yönelik "Susturun bunu" dedi.

Yunus Nergiz'in "Senin demokrasin böyle. 6-7 milyon lirayı ne yaptın?" sözleri üzerine Gül, "Sana ne? Bana onu Meclis sorar. Sen soramazsın. Senin hiç bir vasfın yok burada. Terbiyesizlik yapma. Ya kes sesini ya da dışarıya çık. Herkes senden rahatsız oluyor. Buraya Meclisi karıştırmaya geliyorsun. Mahkemede görüşürüz" diye cevap verdi.

Güvenlik görevlilerinin de salona girdiği gerginlik büyümeden sona erdi.

Toplantıda, belediyede bulunan boş kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin ödenecek ücretler, belediye insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinde öngörülen değişiklikler ve Yeni Kemer Belediyespor Kulübünün araç tahsisi süresinin uzatılması kabul edildi.