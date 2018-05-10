Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı.
Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı.