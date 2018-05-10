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Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı.

Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mibinüs ve midibüs çarpıştı #trafik kazası #Kemer #antalya
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