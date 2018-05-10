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Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü, 15 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü, 15 yaralı

Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı.

Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada minibüste bulunanlardan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı halde Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Burcu Aslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemer'deki hastanelere götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı haber alıp gelen otel çalışanları da meslektaşlarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mibinüs ve midibüs çarpıştı #trafik kazası #Kemer #antalya
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