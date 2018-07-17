Kentin can damarı Kemeraltı canlanıyor... Yeni projeler hayata geçiriliyor…
Kemeraltı çarşısında araç trafiğine son verilmesiyle alışverişe gelenler artık rahat ve güvenli dolaşabilecekler.
Uygulama, İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimiyle hayata geçti.
Kemeraltı, yayalaştırma projesiyle 10.30 ve 17.30 saatleri arasında sadece yaya dolaşımına açık tutuluyor.
Yeni uygulamayla itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale araçları ihtiyaç anında rahatça giriş-çıkış yapabilecek.
Yeni uygulamadan hem vatandaş hem esnaf mutlu.
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