İzmir'deki Kemeraltı çarşısının yeniden canlandırılması için çalışmalar başladı. Yayalaşma projesinin hayata geçmesiyle araçlar günün belli saatlerinde çarşıya girebilecek. Durumdan esnaf da vatandaş da memnun...

Kentin can damarı Kemeraltı canlanıyor... Yeni projeler hayata geçiriliyor…Kemeraltı çarşısında araç trafiğine son verilmesiyle alışverişe gelenler artık rahat ve güvenli dolaşabilecekler.Uygulama, İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimiyle hayata geçti.Kemeraltı, yayalaştırma projesiyle 10.30 ve 17.30 saatleri arasında sadece yaya dolaşımına açık tutuluyor.Yeni uygulamayla itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale araçları ihtiyaç anında rahatça giriş-çıkış yapabilecek.Yeni uygulamadan hem vatandaş hem esnaf mutlu.