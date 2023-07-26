Kemer'de yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çabaları tüm hızıyla devam ediyor. Göynük Değirmendere Mahallesindeki dün gece başlayan yangına müdahale sürüyor.

Yangın, ulaşımın oldukça zorlaştığı yangın bölgesine gece çok sayıda gece görüşlü helikopterlerle ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor. Sabahın il saatlerinden itibaren çok sayıda uçak ve helikopter de müdahale etmeye başladı.

Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.