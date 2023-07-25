Kemer'deki yangına müdahale sürüyor, bakanlar bölgede

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini bildirdi.

Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

- "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kemer'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kemer ilçesinin Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bakan Ersoy gece saatlerinde orman yangınını yakından takip etmek için bölgeye giderek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle yürütülen çalışmaları takip eden Ersoy, yangından etkilenen alanlarda da inceleme yaptı.