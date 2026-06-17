Kemikleri bağ evinin bahçesinde bulunmuştu: Kahramanmaraş'ta iki kardeşin öldürüldüğü davada yeni duruşma

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, cinayet suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli ile taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı. Davada adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan diğer iki sanık ise mahkeme salonunda hazır bulunmadı.

"KİMSE BUNU DÜĞÜNE, CENAZEYE ÇAĞIRMAZDI"

Duruşma sırasında söz alan tutuklu sanık Behçet Yediminareli, diğer tutuklu sanık Mevlüt Doğan'ın ifadelerine güvenilmemesi gerektiğini savundu. Yediminareli, Doğan'ı işaret ederek, "Akli dengesi yerinde değildir. Kimse bunu düğüne, cenazeye çağırmazdı." dedi.

Bu iddia üzerine mahkeme başkanı araya girerek Yediminareli'ye "Neden şimdi bunu söylüyorsun, daha önce neden söylemedin?" sorusunu yöneltti. Yediminareli bu soruya karşılık, "Şimdiye kadar konuşmamamın sebebi yaşadığım olaylardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." yanıtını verdi.

Hakkındaki iddialara ve suçlamalara yanıt veren sanık Mevlüt Doğan ise psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ifade etti. Askerlik döneminde kendisine "çürük raporu" verildiğini belirten Doğan, cinayet olayının askerlik görevinin sonrasında yaşandığını aktardı.

Doğan ayrıca, geçmişte Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay boyunca psikiyatri servisinde yatarak tedavi gördüğünü söyleyerek, üzerine atılı olan suçlamaları reddettiğini dile getirdi.

Sanıkların beyanlarının ardından söz alan sanık avukatları, daha önce mahkemeye sundukları yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiklerini belirttiler. Tüm tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Fatma ve Gülcan Alıç kardeşlerin 2005 yılında kaybolmasına ilişkin yapılan başvuruları yıllar sonra yeniden incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda, iki kız kardeşin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bulunan bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü tespit edilmişti. Bölgeye getirilen iş makinesiyle yapılan kazı çalışmaları sonucunda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçalarına ulaşılmıştı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü tahkikat, Fatma Alıç'ın o dönem birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile arasında kıskançlık sebepli tartışmalar yaşandığını ortaya çıkarmıştı. Elde edilen bulgular doğrultusunda düzenlenen operasyonla Behçet Yediminareli ve kuzeni Mevlüt Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise Yediminareli'nin olay sonrasında birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K.'nin kız kardeşi A.K. de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Mevlüt Doğan ile Behçet Yediminareli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı.