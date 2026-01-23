Kemikleri çıkarılıp tekrar takıldı! 11 yaşındaki Bünyamin için tarihi ameliyat

Batman'da yaşayan ve doğuştan meningomyelosel hastalığı bulunan 11 yaşındaki Bünyamin Çiçek, omuriliğinde sinirlere baskı yapan bir kitle nedeniyle felç riskiyle karşı karşıya kaldı.

Hayati risk taşıyan durum üzerine harekete geçen doktorlar, kentte daha önce yapılmayan bir yöntemi devreye soktu. Bel kemiklerinin çıkarılıp tekrar yerine takıldığı zorlu ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

VİDA VE PLATİN KULLANILMADI

Operasyonda Batman'da ilk kez 'laminoplasti' tekniği uygulandı. Op. Dr. Semiz, omurgaya vida veya platin yerleştirilmeden operasyonun tamamlandığını belirterek, "Bu yöntemle omurganın doğal yapısını koruduk. Böylece çocuğumuzun ilerleyen yıllardaki büyüme ve gelişimi de güvence altına alınmış oldu" ifadelerini kullandı.

Operasyonun hassasiyetine dikkat çeken Op. Dr. Semiz, şunları söyledi: "Bu tür vakalarda en küçük bir sinir hasarı bile kalıcı felce yol açabilir. Amacımız sadece mevcut sorunu çözmek değil, çocuğun geleceğini de korumaktı. Şükürler olsun ki hastamızda hiçbir nörolojik kayıp gelişmedi."

"FELÇ OLMA İHTİMALİ BİZİ ÇOK KORKUTUYORDU"

Ameliyat sonrası konuşan Çiçek ailesi ise yaşadıkları korku dolu süreci ve mutluluklarını dile getirdi. Aile, "Çok zor bir süreçti. Felç olma ihtimali bizi çok korkutuyordu. Doktorumuza ve sağlık ekibine güvenimiz boşa çıkmadı. Oğlumuzun sağlığına kavuşması bizim için önemli" diyerek doktor ve ekibine teşekkür etti.

Kamu hastanesinde gerçekleştirilen bu ileri düzey cerrahi operasyonun ardından Bünyamin Çiçek'in genel durumunun iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü bildirildi. Başarılı operasyon, benzer riskler taşıyan çocuk hastalar için de umut oldu.