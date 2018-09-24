Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki çocuk ile azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babası tutuklandı.

Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Ali Genç'i pompalı tüfekle vurduğu öne sürülen M.F.K. (14) ile azmettirici olduğu iddia edilen babası Ali Rıza K. (40) ve annesi Sultan K'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sultan K'nin, incelenen cep telefonundan Genç'e, "Kocam evde yok. Evi biliyor musun?" yazılı mesaj gönderdiği, daha sonra aranarak konuşulduğu belirlendi.



Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında da elinde pompalı tüfek bulunan M.F.K. ile baba Ali Rıza K. ve anne Sultan K'nin aynı asansörle aşağı indikleri tespit edildi.



Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Yolu Caddesi’nde 20 Eylül’de pompalı tüfekle vurulan Ali Genç, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. M.F.K. ile babası Ali Rıza K. ve annesi Sultan K. gözaltına alınmıştı.