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Kendi döşedikleri tesisatları çalarken yakalandılar

Bolu'da, çalıştıkları inşaat halindeki binaya 3 gün önce döşedikleri elektrik ve su tesisatlarını çalarken yakalanan 2 işçi adliyeye sevk edildi.

Kendi döşedikleri tesisatları çalarken yakalandılar

Bolu'da, çalıştıkları inşaat halindeki binaya 3 gün önce döşedikleri elektrik ve su tesisatlarını çalarken yakalanan 2 işçi adliyeye sevk edildi.

Aktaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binadan dün akşam saatlerinde hırsızlık yapıldığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi suçüstü yakalandı.

Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenilen E.G. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin çaldıkları tesisatları 3 gün önce kendilerinin döşedikleri öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu
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