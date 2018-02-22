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Kendi imkanlarıyla zeytinyağı üretiyor

Mersinli Cemal Subaşı, kendi imkanlarıyla aldığı makine ile günde 700 kilogram soğuk sıkım zeytinyağı üretiyor. Subaşı ürettiği zeytinyağlarıyla geçimini sağlıyor. Müşterisi her geçen gün de artıyor.

Kendi imkanlarıyla zeytinyağı üretiyor

Mersin'in İhsaniye Köyü'nde Cemal Subaşı adlı vatandaş kendi imkanlarıyla "Soğuk sıkım Zeytinyağı" üretiyor.

Subaşı 4 yıl önce İzmir'in Torbalı ilçesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Zeytinyağı makinesini aldı. Ardından bahçesinde topladıkları zeytinleri bu makine yardımıyla zeytinyağına dönüştürdü.

Soğuk sıkım zeytinyağı yöntemiyle üretim yapan Cemal Subaşı,  günde ortalama 700 kilogram zeytinyağı elde ediyor.

Soğuk sıkım zeytinyağının diğer yağlardan farkı, zeytinlerin hasat öncesi toplanması, bekletilmeden makineye atılması ve soğuk su verilerek zeytinyağına dönüştürülmesi.

Zeytinyağını hem yemeklik, hem de kızartma olarak da kullanmak mümkün. Kalitesi de oldukça iyi.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Mersin
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