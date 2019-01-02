Adıyaman'da bir meslek lisesinin öğrencileri okulun temizlik malzemelerini üretiyor. Hem teoriyi pratiğe döküyor, hem de okullarının ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yasal izinler alınabilirse Adıyaman'daki bütün kamu kurumları ve okulların ihtiyacını karşılayarak devlete katkı sağlamak istiyorlar.

Bu okulun öğrencileri sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu üretiyor. Okulun temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor.



Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü 12'nci sınıf öğrencileri, öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe döküyor. Kendi temizlik malzemelerini kendileri yapıyor. Kimya Teknolojisi Alan Şefi Erkan Kutluışık, "önce sağlık" diyor.



Öğrenciler, laboratuvarda başta sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu olmak üzere okulun ihtiyaç duyduğu her türlü temizlik malzemesini üretiyor. En büyük arzuları, Adıyaman'daki bütün kamu kurumlarına ve okullara temizlik malzemesi temin etmek, devlete katkı sağlamak. Bunun için yasal izinlerin çıkmasını dört gözle bekliyorlar.



Öğrenciler yalnızca temizlik maddesi değil, kolonya ve parfüm de üretebiliyorlar. Aileleri de tüm bu ürünleri severek kullanıyor.



Öğrenciler teorik eğitimi sınıfta, uygulamalı eğitimi ise laboratuvarda yapıyor. Temizlik maddesi üreterek hem uygulamalı eğitim alıyor, hem de okulun döner sermayesine katkı sağlıyor. Öğrenirken üretmek, üretim ekonomisine katkı sağlamak ise onlar için büyük mutluluk.





ulusal.com.tr

