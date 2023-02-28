"Kendini bilmezlere kulak asmayın" Erdoğan Kızılay ve AFAD'a sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da konuştu. Yapılan çalışmaları ve verilecek destekleri anlatan Erdoğan eksikliklerden dolayı da vatandaşlardan helallik istedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Adıyaman’daki çalışmaları yakından takip etti.

Erdoğan, Adıyaman’da hava koşulu nedenliyle çalışmaların etkisinin ilk aşamada düşük olduğunu söyledi ve vatandaştan helallik istedi.

Her türlü mağduriyetin önüne geçeceklerini anlatan Erdoğan deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.

Erdoğan AFAD ve Kızılay hakkındaki söylemleri de hedef aldı

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