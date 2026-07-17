Kendini karakol amiri olarak tanıttı! Yaşlı adamın elini öpüp 2 milyonluk altınını çaldı
Eskişehir'de kendisini karakol amiri olarak tanıtıp 80 yaşındaki mağduru 14 saat telefonda oyalayarak 2 milyon lira değerindeki altınlarını çalan dolandırıcı R.D., İstanbul'da yakalandı.
Eskişehir ve İzmir'de gerçekleştirdiği nitelikli dolandırıcılık eylemleriyle vatandaşları mağdur eden şüpheli R.D., emniyet güçlerinin iller arası koordineli operasyonuyla yakayı ele verdi. İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla Eskişehir'e getirilen R.D., 15 Temmuz tarihinde sevk edildiği adli makamlarca her iki ildeki suçlamalardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin tutuklanmasına giden süreç ise detaylı bir teknik ve fiziki takiple aydınlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay önce eşini kaybeden ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçen 80 yaşındaki Hasan Karataş'ı telefonla arayan şüpheli, kendisini "Odunpazarı Karakolu amiriyim" sözleriyle tanıttı. Telefondaki sahte polis, yaşlı adama "Altınlarınız sahteleriyle değiştirilmiş" diyerek üzerinde baskı kurdu. Mağduru tam 14 saat boyunca telefonda tutarak dış dünyayla iletişimini kesen dolandırıcı, Karataş'ı bankadaki birikimini eve getirmesi yönünde yönlendirdi.
Baskı altındaki yaşlı adam, şüphelinin talimatlarına uyarak bankada bulunan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 48 adet cumhuriyet altını ile 2 adet çeyrek altınını çekip evindeki buzdolabına sakladı. Daha sonra Karataş'ın evine giden genç yaştaki şüpheli, ziynet eşyaları üzerinde inceleme yapacağı bahanesiyle altınları masaya serdirtti. Masa üzerindeki tüm altınları aniden çantasına dolduran zanlı, çıkarken yaşlı adamın elini öperek kayıplara karıştı. Mağdurun durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri failin bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, altınları çalan şahsın R.D. olduğu tespit edildi. Zanlının adım adım izini süren Eskişehir polisi, R.D.'nin 14 Temmuz tarihinde İzmir'den yola çıkarak İstanbul'a hareket ettiğini belirledi. Bu sıcak gelişme üzerine derhal İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçildi. İki ilin emniyet birimleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla R.D., İstanbul sınırları içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da gözaltına alınan R.D.'nin üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 74 bin dolar nakit para ele geçirildi. Bulunan yüklü miktardaki döviz üzerine polis ekipleri, soruşturmayı genişleterek İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan bilgi alışverişi neticesinde, şüphelinin İstanbul'da yakalandığı gün İzmir'de de benzer bir yöntem kullanarak bir vatandaşı 84 bin dolar dolandırdığı anlaşıldı. Zanlının üzerinden çıkan 74 bin doların, İzmir'de gerçekleştirdiği bu ikinci vurguna ait olduğu saptandı. Ele geçirilen döviz muhafaza altına alınırken, Eskişehir ve İzmir'deki nitelikli dolandırıcılık dosyaları kapsamında hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı.