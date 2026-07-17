Kendini karakol amiri olarak tanıttı! Yaşlı adamın elini öpüp 2 milyonluk altınını çaldı

İstanbul'da gözaltına alınan R.D.'nin üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 74 bin dolar nakit para ele geçirildi. Bulunan yüklü miktardaki döviz üzerine polis ekipleri, soruşturmayı genişleterek İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan bilgi alışverişi neticesinde, şüphelinin İstanbul'da yakalandığı gün İzmir'de de benzer bir yöntem kullanarak bir vatandaşı 84 bin dolar dolandırdığı anlaşıldı. Zanlının üzerinden çıkan 74 bin doların, İzmir'de gerçekleştirdiği bu ikinci vurguna ait olduğu saptandı. Ele geçirilen döviz muhafaza altına alınırken, Eskişehir ve İzmir'deki nitelikli dolandırıcılık dosyaları kapsamında hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı.