Kendisinden haber alınamayan adam evde uyurken bulundu: “Bıraksanız hala uyurum”

İlacın etkisiyle televizyon başında uyuyakaldığını anlatan Murat Güler, yaşadıklarını şöyle özetledi: "Uyanamadım çok mahcup durumdayım. Tam emin değilim ama 18.10 civarlarında uyuyakaldım. Eve geldiğimde televizyonu açtım ve uzandım. Kullandığım bir ilaç var onun yan etkisi olabilir bu durum. Çünkü son bir haftadır üzerimde sersemlik var. Zannediyorum ki ilacın etkisiyle daldım diye düşünüyorum, uyuyakaldım. Gerçekten ne olduğunu anlamış değilim, normalde alarmlarımı kesinlikle duyarım. 40-50 dakika derin uyumuşum. Gözlerimi ilk açtığımda karşımda çocuğum, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri vardı, hala kendimde değilim. O an çok şaşırdım. Oğlum, 'baba neden uyanmadın' diye sorduğunda ben sıradan bir şeyler oluyor gibi düşündüm, sorusuna cevapta veremedim zaten. Aşağı yukarı 40-50 dakikadır kapıyı çaldığını, polisin, itfaiyenin ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğunu gördüğümde ben şok oldum. Şuanda hala uykum var, inanın bıraksanız hala uyurum."