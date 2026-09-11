Kendisinden haber alınamayan adam evde uyurken bulundu: “Bıraksanız hala uyurum”
Kırklareli'nde bir apartman dairesinde yaşayan Murat Güler, kullandığı ilacın etkisiyle televizyonun başında uyuyakaldı. Kapıya defalarca vurmasına, seslenmesine ve telefonla aramasına rağmen babasına ulaşamayan oğlu durumdan şüphelenip 112'yi aradı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta yaşandı. Akşam işten çıkan Andaç Güler (21), evde bulunan babası Murat Güler'e ulaşmak için kapıyı çalmaya başladı.
Kapıyı uzun süre çalmasına, seslenmesine ve cep telefonuyla aramasına karşın babasından herhangi bir yanıt alamayan Andaç Güler, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbarın ardından adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan Murat Güler'i yaklaşık 45-50 dakika boyunca uyandırmaya çalıştı. Tüm bu çabalara rağmen bir tepki alınamayınca ekipler kapıyı açarak eve girdi.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Murat Güler'i evde derin uykuda buldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirlenen Güler, kendisine ulaşan ekiplere iyi olduğunu söyledi. Uyandırıldığı sırada "İnanın, bıraksanız hala uyurum" ifadelerini kullanan Güler'in bu sözleri, yaşananların şaşkınlıkla karşılandığının da bir göstergesi oldu.
Durumu fark edip ekiplere haber veren oğul Andaç Güler, yaşadığı şaşkınlığı anlatarak şunları söyledi: "Saat 17.45 gibi işten çıktım ve eve geldim. Geldiğimde 2-3 dakika kapıyı çaldım evde yok sandım. Daha sonra polis ekiplerine haber verdim ve geldiler. Bende çok şaşkın durumdayım. Allah'tan baba bir şey olmamış şekilde bulduk. Kapıyı polis ve itfaiye ekipleri açtı."
İlacın etkisiyle televizyon başında uyuyakaldığını anlatan Murat Güler, yaşadıklarını şöyle özetledi: "Uyanamadım çok mahcup durumdayım. Tam emin değilim ama 18.10 civarlarında uyuyakaldım. Eve geldiğimde televizyonu açtım ve uzandım. Kullandığım bir ilaç var onun yan etkisi olabilir bu durum. Çünkü son bir haftadır üzerimde sersemlik var. Zannediyorum ki ilacın etkisiyle daldım diye düşünüyorum, uyuyakaldım. Gerçekten ne olduğunu anlamış değilim, normalde alarmlarımı kesinlikle duyarım. 40-50 dakika derin uyumuşum. Gözlerimi ilk açtığımda karşımda çocuğum, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri vardı, hala kendimde değilim. O an çok şaşırdım. Oğlum, 'baba neden uyanmadın' diye sorduğunda ben sıradan bir şeyler oluyor gibi düşündüm, sorusuna cevapta veremedim zaten. Aşağı yukarı 40-50 dakikadır kapıyı çaldığını, polisin, itfaiyenin ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğunu gördüğümde ben şok oldum. Şuanda hala uykum var, inanın bıraksanız hala uyurum."