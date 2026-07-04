Kene can almaya devam ediyor! Tokat'ta KKKA nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirdi

Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki A.K., kene tutunması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kene can almaya devam ediyor! Tokat'ta KKKA nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirdi
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Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılık faaliyetleriyle ilgilenen 60 yaşındaki A.K., yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan hastanın durumu dört gün boyunca gözetim altında tutuldu. Ancak sürecin ilerlemesiyle durumu ağırlaşan A.K., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

Sivas'taki hastanede yapılan incelemelerin ardından A.K.’ye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu. Yoğun bakıma alınan ve tıbbi müdahaleleri gerçekleştirilen 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden A.K.’nin, hastaneye başvurmadan önce vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttığı iddia edildi.

SİVAS'TA ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bu vefatla birlikte Sivas'ta yıl başından bu yana kene tutunmasına bağlı KKKA hastalığından ölenlerin sayısı altıya yükseldi. Yaşanan can kayıplarının ardından yetkililer, ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı tedbirli olunması noktasında ikazlarını sürdürüyor.

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