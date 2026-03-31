Kene kabusu geri mi dönüyor? Şiddetli yağışlar sonrası uzmanlardan uyarı geldi...
Kış ve sonbahar aylarında etkili olan yoğun yağışların bitki örtüsünü gürleştirmesiyle kene popülasyonunda artış bekleniyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı nisan ve mayıs aylarına işaret ederek erken ilaçlama uyarısında bulundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, havaların ısınmasıyla doğada hareketliliği artan kenelere karşı uyarılarda bulundu.
Kış ve sonbahar aylarında alınan yoğun yağışların ardından bahar mevsimine girilirken, özellikle Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riski taşıyan bölgelerde kene sayısında ciddi bir artış yaşanması öngörülüyor.
ERKEN MÜDAHALE VE İLAÇLAMANIN ÖNEMİ
Havaların ısınması, kırsal kesimlerde KKKA hastalığı açısından risk oluşturan kenelerin yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Prof. Dr. Çetin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların erken dönemde önlem almaları gerektiğini belirterek, kenelerin yumurtadan çıkma evresi olan nisan ortası ile mayıs ortası arasındaki sürecin kritik bir eşik olduğunu ifade etti.
Bu zaman diliminde gerçekleştirilecek ilaçlama çalışmalarının, hem bahar hem de yaz aylarında kene yoğunluğunu büyük ölçüde azaltabileceği belirtiliyor.
Hayvanlarla sürekli temas halinde olan kişilerin düzenli kontroller yapması, kene tespit edildiğinde elle müdahaleden kaçınılarak uygun ilaçlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Ayrıca ahır, ağıl ve çevresinde hijyenin sağlanması da alınması gereken temel önlemler arasında sıralanıyor.
YAĞIŞLAR BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ VE KENE SAYISINI ETKİLİYOR
Prof. Dr. İlhan Çetin, artan yağış miktarının bitki örtüsünü zenginleştirmesine bağlı olarak kene popülasyonunu doğrudan etkilediğini belirtti. Çetin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Tabi ki yağışlar özellikle tabiattaki bitki örtüsünün daha fazla olmasından dolayı da ortam kene popülasyonunun artmasında önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bundan dolayı da bu yıl biz bölgemizde kene popülasyonunun daha fazla olacağına tahmin ediyoruz"
RİSKLİ BÖLGELER İÇİN KRİTİK UYARILAR
İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin kene kaynaklı riskleri barındırdığını ifade eden Çetin, yetkili kurumların ve vatandaşların alması gereken önlemleri detaylandırarak şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinden sonra bahar aylarında KKKA hastalığının görüldüğü, endemik olduğu bölgemizde bulunuyoruz. İç Anadolu'nun Orta ve Karadeniz Bölgesi'nin güney kısmı hem kar olarak hem de yağmur olarak çok ciddi bir yağış aldı. Tabi ki yağışlar özellikle tabiattaki bitki örtüsünün daha fazla olmasından dolayı da ortam kene popülasyonunun artmasında önemli bir rol oynadığını biliyoruz.
Bundan dolayı da bu yıl biz bölgemizde kene popülasyonunun daha fazla olacağına tahmin ediyoruz. Bundan dolayı da tedbirlerin özellikle erkenden alınması noktasında da daha aktif çalışılmasını öngörüyoruz. Özellikle risk bölgeleri olan, hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimlerde ilaçlamanın kenelerin yumurtadan çıktığı dönem olan Nisan ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar olan tarihlerde kene mücadelesinin yapılması önemli ve değerlidir. Bu dönemde yapacağımız mücadele bizim hem bahar aylarını hem de yaz aylarını daha rahat geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Bundan dolayı da gerekli müdürlüklerin bu konuda almış oldukları tedbirlere dikkat etmek ve bunları da uygulamak lazım"
HAYVANLARDAKİ KENELERİ ELLE ÇIKARMAYIN
Tarımsal ve hayvansal faaliyetler yürüten vatandaşların hayvanlarını bu dönemde düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.
Kene tespit edildiğinde elle müdahale edilmesinin veya kenenin kırılarak çıkarılmasının enfeksiyon riskini artırdığı belirtiliyor. Yıl genelinde KKKA vakalarının asgari düzeye indirilmesi için hayvanların beslenme, sağım ve temizlik aşamalarında ekstra hassasiyet gösterilmesi isteniyor.
Doğaya çıkmadan önce alınacak tedbirlere ve tarımsal uyarılara değinen Çetin, şu açıklamayı yaptı:"Hayvancılık yapan kişilerin mutlaka bu dönemlerde hayvanları üzerindeki kene muayenesini yapması lazım. Eğer hayvanı kene taramışsa, bunların bir an önce ve hızlı bir şekilde ve ilaçlarla müdahale edilmesi lazım. Yani elle kırmak veyahut da başka bir yöntemle çıkartmak yerine ilaçlarla bertaraf edilmesi gerekiyor. Yıl boyunca kene kaynaklı KKKA hastalığının daha az görülmesi konusunda da biz bu hususların önemli olduğunu düşünüyoruz.
Özellikle hayvancılık yapan, hayvanları besleyen, temizleyen, sağan insanların bu noktada daha da dikkatli olmasında fayda var diyoruz. Bu dönemlerde de özellikle dışarıda yapılacak etkinliklerde bu piknik, tabiat gezisi ve özellikle vahşi hayatla yan yana olan alanlarda yapılacak etkinliklerde mutlaka ortamda bir kene yoğunluğunun olup olmadığının değerlendirilmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Bunun için de o bölgeye açık renkli bir bez serip üzerinde hafif hafi zıplamak suretiyle bir titreşim oluşturup, kenelerin o bölgeye doğru gelip gelmediğini hatta o bezin üzerine tarayıp taramadığını kontrol edebiliriz. Ondan sonra da o bölgede bir etkinlik yapıp yapmamaya karar vermekte fayda var"
KENE ISIRMALARINDA İLK 5 GÜN KRİTİK EŞİK
Doğada ve açık alanlarda geçirilen vakitlerde doğru kıyafet seçimi, kene kaynaklı hastalıklara karşı ilk savunma hattını oluşturuyor. Kenelerin insan vücuduna büyük oranda bacak ve paça bölgelerinden ulaştığını hatırlatan Çetin, kene tutunması durumunda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine doğrudan acil servislere başvurması gerektiğini aktardı.
Kene kaynaklı hastalık bulaşıp bulaşmadığının tespit süreci hakkında bilgi veren Çetin, şunları kaydetti:"Kenelerin vücuda asıl ve yüzde 70 yetmiş oranında giriş noktası pantolon paçalarından gelmektedir. Eğer bu tür bir tabiatta etkinlik yapılacaksa mutlaka pantolon paçalarını, çorapların içerisine konması ve mutlaka açık renk giysiler giyilmesi gerekir. Eğer bir kene yapışmışsa onu biz kendimiz değil, özellikle profesyonel olarak bu konuda yetiştirilmiş olan sağlık personelinin, acillerin bulunduğu yerde çıkarılmasının da biz çok önemli ve değerli buluyoruz.
Herhangi bir şekilde kene ısırdıktan sonraki ilk 5 gün önemlidir. İlk 5 günde mutlaka eğer herhangi bir şekilde kene ısırmış ve düşmüş olabilir. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidip, kan tahlili verip herhangi bir şekilde kenenin ısırmasından kaynaklanan hastalık bulaştırıp bulaştırılmadığının da kontrol edilmesi gerekir. Tedavisinin yapılmasında fayda var"